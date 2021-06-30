بعد استقالة حنتوش.. تكليف "كاك أحمد" بصلاحيات إدارة وزارة الكهرباء

شفق نيوز/ قرر وزير الكهرباء المستقيل ماجد حنتوش، يوم الأربعاء، منح صلاحياته إلى أحد وكلاء الوزارة لإدارتها في غيابه.

جاء ذلك في أمر إداري صادر عن حنتوش اليوم وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه.

ووفق الأمر، فإن حنتوش قرر تخويل عادل كريم كاك أحمد وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية الممنوحة له في حال غيابه.

وكان حنتوش قد قدم الثلاثاء استقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي لم يبت بها بشكل رسمي لغاية الآن.

وجاءت الاستقالة بعد يومين من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر إلى إقالة وزير الكهرباء من منصبه. وأطلق أنصار الصدر بعدها حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستبعاد حنتوش من منصبه.

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن استشراء الفساد.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.