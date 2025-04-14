بعد استحداث محافظة حلبجة.. النواب المستقلون يحذرون من "سابقة خطيرة" ويلوحون بالمحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ حذر النائب المستقل أمير المعموري، يوم الاثنين، مما أسماه بـ"السابقة الخطيرة" بعد تصويت مجلس النواب على استحداث محافظة حلبجة في إقليم كوردستان، مؤكداً أنه سيتوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بجلسة اليوم.

وقال المعموري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النواب المستقلين عقده بمبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز "نحن لا نعترض على استحداث محافظة حلبجة وفق الطرق القانونية والدستورية، وحلبجة ضحت وقدمت الشهداء لكن بنفس الوقت هناك طلبات قُدمت لرفض استحداثها".

وأضاف "نحن نستغرب أن مجلس النواب استحدث محافظة حلبجة دون محافظات أخرى، ولا نعرف ما هي المعايير التي اعتمدها مجلس النواب في استحداث المحافظات، وبنفس الوقت ذهب البرلمان بإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بهذا الشأن، ما يعني نحن أمام سابقة خطيرة جداً وقد تنقسم المحافظة إلى أربع أو خمس محافظات".

وختم بالقول، إن "ما حدث في جلسة اليوم يدفعنا إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية وفق الطرق القانونية، ولدينا ما يثبت أن عدد النواب في جلسة اليوم غير مكتمل والجلسة كانت غير متحققة النصابالقانوني".

وصوّت مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين، على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق.

وذكرت النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، إيمان عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب صوت بأغلبية الحضور على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق".

إلى ذلك، قال النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور نواب كورد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز "اليوم تم التصويت على مقترح قانون استحداث محافظة حلبجة، ونشكر النواب ورؤساء الكتل السياسية الذين وقفوا مع مشروع حلبجة".

وأضاف عبد الله، أن "استحداث محافظة حلبجة قليل بما مرت به المحافظة، والجميع يعلم أن سقوط الطاغية كان عنوانه استخدام أسلحة دمار شامل ضد سكانها، لكن رغم ذلك وللأسف هناك كتل سياسية تغيبت عن حضور الجلسة".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، وكان ضمن جدول أعمال المجلس الذي تم الإعلان عنه، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى جانب قراءة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين الأخرى، بما في ذلك التعديل الأول لقانون وزارة التربية.

وكانت كتلة بدر النيابية قد دعت اليوم الاثنين، إلى استحداث محافظة جديدة تضم تلعفر وسنجار وسهل نينوى، بهدف "إنقاذ المكونات العراقية من التهميش"، مؤكدة دعمها لمطلب تحويل حلبجة إلى محافظة.

وقال النائب عن الكتلة وعد القدو، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الكتلة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هناك ظلماً كبيراً تعرضت له مناطق تلعفر وسنجار وسهل نينوى من قبل الإدارات المحلية والمحافظين السابقين، ما يحتم ضرورة استحداث محافظة جديدة تُنصف المكونات التي تعيش هناك".

وأضاف أن "كتلة بدر النيابية تدعم مطلب الكتل الكوردية في استحداث محافظة حلبجة، باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً"، مشدداً على "ضرورة المضي باستحداث محافظة أخرى تضم المناطق المذكورة، تعزيزاً للعدالة الإدارية وإنصافاً لجميع المكونات العراقية".