بعد استبعادها.. القضاء يعيد مرشحة عن "دولة القانون" للسباق الانتخابي (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

قررت الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الاعلى، يوم الاثنين، تبرئة مرشحة عن ائتلاف دولة القانون في محافظة النجف وإشعار مفوضية الانتخابات بإعادتها إلى قوائم الترشيح، لعدم وجود أحكام قضائية بحقها.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن الهيئة، ووردت لوكالة شفق نيوز، فإنه "وجدت بعد التدقيق والمداولة، تبين أن المرشحة ازهار عمران محمد سعيد عن ائتلاف دولة القانون في محافظة النجف، لم تكن محكومة بحكم قضائي بات عن قضايا الفساد الإداري والمالي أو عن جريمة مخلة بالشرف، حسبما هو ثابت بكتاب مديرية تحقيق الأدلة الجنائية".

وأوضحت الوثيقة، أن "القرار المطعون فيه لم يراع ذلك مما اخل بصحته، لذا قرر نقضه قدر تعلق الأمر بالطاعنة وإشعار مجلس المفوضين لاتباع ما تقدم".

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أن عدد المستبعدين من الانتخابات تجاوز 750 مرشحاً، مع إشارة مصادر مطلّعة إلى أن العدد الكلي قد يكسر حاجز الألف بانتهاء تدقيق أسماء المرشحين.

ونشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، مجموعة قرارات صادرة عن مجلس المفوضين، تتضمن استبعاد المرشح يزن مشعان الجبوري وحذف اسمين آخرين، مع إعادة 7 مرشحين إلى السباق الانتخابي، ورد 9 شكاوى مقدمة إلى المجلس.