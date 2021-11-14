بعد ارسالها جميع الطعون للقضاء.. المفوضية: لا يوجد أي تلاعب بنتائج الانتخابات

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي تلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، بعد اكمال عمليات العد والفرز لمحطات الاقتراع.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية ارسلت بشكل نهائي وكامل جميع نتائج الطعون إلى الهيئة القضائية لغرض البت فيها، ولم يتم تسجيل اي تلاعب في نتائج الانتخابات بعد عمليات العد والفرز اليدوي، وستكون الكلمة النهائية بهذا الخصوص لدى السلطة القضائية".

وأضاف ان "أكثر من 20 محطة تغير نتائجها بفارق صوت واحد أو صوتين ضمن النسبة المقررة بالقانون، ومحطة واحدة فقط ختم الجهاز جميع أوراقها باعتبارها باطلة وتمت إعادة عدها وفرزها وتوزيع أصواتها لكل مستحقيها من مجموع المحطات البالغ 75 ألفاً و900 محطة اقتراع".

وتابع جميل "وبذلك كانت النتائج إيجابية وبانتظار قرارات الهيئة القضائية لحسم الأمر، واي قرار سيصدر من القضاء سيكون ملزماً لنا وللجهات التي قدمت الطعون".

يشار إلى أن كتل الإطار التنسيقي (الشيعي) شككت بنتائج الانتخابات واتهمت المفوضية العليا بالتلاعب والتزوير بالأصوات في العديد من المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع، وأعلن البعض منها رفضها المطلق لنتائج الانتخابات.