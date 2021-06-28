بعد اخفاقه عدة مرات.. البرلمان يقرر عقد 3 جلسات متتالية الاسبوع الحالي

شفق نيوز/ قررت رئاسة مجلس النواب، يوم الاثنين، عقد 3 جلسات متتالية للمجلس خلال الاسبوع الحالي.

وقال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة ديمومة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة"، مبيناً أن "الاجتماع بحث أهمية تشريع بعض القوانين والاتفاقيات التي وصلت إلى مرحلة التصويت، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، بالإضافة إلى ضرورة التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية خلال الجلسات القادمة".

كما بحث الاجتماع، وفق البيان، "تشكيل لجنة خبراء لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان"، موضحاً انه "تقرر خلال الاجتماع عقد جلسات متتالية الأسبوع الجاري في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس".

وفشل مجلس النواب خلال الفترة الماضية بعقد جلساته نتيجة عدم اكتمال النصاب.