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بعد اجتماع مع فؤاد حسين.. العامري وطالباني يناقشان الاسراع في تشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-28T17:51:20+0000
بعد اجتماع مع فؤاد حسين.. العامري وطالباني يناقشان الاسراع في تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ اكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، مساء اليوم الخميس، على مواصلة التفاهمات السياسية بغية الإسراع بتشكيل الحكومة المرتقبة.

وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل في مكتبه ببغداد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافال طالباني، وبحث الطرفان آخر مستجدات الوضع السياسي والاسراع في تشكيل الحكومة.

واكد الطرفان على ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية مقبولة تعتمد الأطر الدستورية.

يأتي ذلك عقب اجتماع عقده رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في منزل الرئيس الراحل جلال طالباني بالعاصمة بغداد.

وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فقد بحث الجانبان الوضع السياسي في العراق والإقليم، وإكمال السبل القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة،

وشدد على "توحيد الجهود والتفاهم والتوافق وفقاً لمبدأ الشراكة الحقيقية، كي تتشكل حكومة خدمات وطنية تبعث على الاستقرار والرفاهية للشعب".

وكان مصدر سياسي مطلع، قد كشف أمس الأربعاء، تفاصيل مباحثات جرت بين قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على هامش اجتماعه مع الإطار التنسيقي في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تم التطرق فيه إلى مسألة المرشح لرئاسة الجمهورية العراقية، حيث الخلاف بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وبحسب تسريبات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مرشح التسوية الذي يدور الحديث حوله هو لطيف رشيد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، وعديل الرئيس الراحل جلال طالباني، زوج شناز إبراهيم أحمد.

ويدور الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، على إعادة ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية.

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