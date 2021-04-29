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بعد اجتماع مع صالح .. الديمقراطي الكوردستاني: أرسلنا وفدا لبغداد وفاتحنا "سائرون" للتحالف

Category: سیاسة

Date: 2021-04-29T11:36:19+0000
بعد اجتماع مع صالح .. الديمقراطي الكوردستاني: أرسلنا وفدا لبغداد وفاتحنا "سائرون" للتحالف

شفق نيوز/ اجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الخميس مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مصيف صلاح الدين.

وعقب الاجتماع عقد المتحدث باسم الحزب محمود محمد مؤتمراً صحفيا حضره مراسل وكالة شفق نيوز قال فيه: حاليا هناك وفد من حزبنا في بغداد لبحث مسالة الانتخابات المقبلة، والتحالفات السياسية مع الاطراف العراقية الاخرى وايضا العودة الى مناطق كركوك ونينوى وسنجار ومخمور، مستدركا القول إنه "لكن لغاية الان الامور لم تحسم".

وبخصوص التحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة قال محمد: تحدثنا مع "سائرون" ولكن لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق رسمي.

وتحالف "سائرون" مدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يسعى إلى احراز أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ونيل منصب رئيس مجلس الوزراء.

وبشأن عودة البيشمركة الى كركوك قال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني: سنطالب بتفعيل المادة 140 الدستورية، ومن خلالها وضع الية لعودة البيشمركة الى هذه المناطق، مشيرا إلى أن عودتها اكيد سيكون له اهمية في التنسيق مع القوات الامنية العراقية لسد الفراغ الامني ومنع وقوع هجمات ارهابية.

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