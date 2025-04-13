بعد اجتماع "رفيع".. فيدان: العراق يتعامل مع "العُمّاليين" كتنظيم إرهابي

شفق نيوز/ صرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الأحد، بأن العراق يتعامل حاليا مع حزب العمال الكوردستاني، على أنه "تنظيم إرهابي".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، عقب مشاركة فيدان، في الاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، الذي عقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، جنوبي تركيا.

وقال فيدان: "في الوقت الحالي، يتم التعامل مع العماليين على أنه تنظيم إرهابي من قبل العراق.. لقد أعلنت بغداد حزب العمال تنظيماً محظوراً، لكن لا يؤثر إن كان تنظيماً محظوراً أو إرهابياً.. يكفي أنه تنظيم غير شرعي، وما يهم هنا هو الموقف المتخذ تجاه هذا الحزب".

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن الاجتماع كان مثمرًا للغاية، وتم إعداد نص بيان مشترك، مشيرًا إلى أن الجانبين عرضا الأعمال المنجزة حتى الآن في مجال الأمن".

وأكد فيدان، أن تركيا والعراق يتابعان عن كثب التطورات في المنطقة، قائلاً: ""قمنا معاً بمراجعة المشكلات الأمنية القائمة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التطورات الأمنية المحتملة".

وكانت الحكومة العراقية، قد أوعزت إلى مؤسسات الدولة في يوليو/ تموز 2024، بوصف حزب العمال الكوردستاني "منظمة محظورة" في مراسلاتها الرسمية.

جاء ذلك بتعليمات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي طلب استخدام عبارة "منظمة محظورة" للإشارة إلى العُمّاليين في المراسلات بين مؤسسات الدولة.

وقبل ذلك، عقد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، في مدينة أنطاليا التركية، الاجتماع الخامس لآلية الأمن رفيعة المستوى، بمشاركة وفدين رسميين رفيعي المستوى من البلدين.

وحضر الاجتماع، من الجانب العراقي، كلاً من وزير الدفاع ثابت العباسي، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية العراقية محمد رضا الحسيني.

فيما رأس الوفد التركي، هاكان فيدان، وضم كلاً من وزير الدفاع يشار غولر، ومدير جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم قالن، ونائب وزير الداخلية منير قره أوغلو.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، والتنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.