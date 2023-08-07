بعد اجتماع الإطار.. وفد الديمقراطي الكوردستاني يواصل "مباحثات الليل" مع القوى السياسية في بغداد

شفق نيوز/ عرض وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، نتائج اجتماعه مع قادة الإطار التنسيقي، في العاصمة الاتحادية بغداد، لافتاً إلى أن الاجتماع كان "إيجابياً".

وعقد الاجتماع، بوقت سابق من مساء يوم الاثنين، في مكتب هادي العامري، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وعن هذا الاجتماع، وأوضح القيادي في الحزب، پشتيوان صادق (أحد أعضاء الوفد) في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "وفد الديمقراطي أكد خلال الاجتماع على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، خاصة الموارنة ورواتب الموظفين، وألّا يتم ربطها بأي شيء آخر، خصوصاً أن الإقليم أوفى بكل التزاماته أمام الحكومة الاتحادية".

وذكّر صادق: بـ"اتفاقين سابقين أبرما مع بغداد، الأول مع الجهات السياسية المشَّكلة لهذه الحكومة، والثاني بين رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "وفد الحزب الديمقراطي، تحدث أيضاً خلال الاجتماع عن إيمانه بالحوار والفدرالية"، مؤكداً أن "الاجتماع كان إيجابياً وستستمر اللقاءات هذه الليلة، مع بقية الجهات السياسية خارج الإطار".