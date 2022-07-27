بعد اجتماع الإطار مع قاآني.. "التمسك بترشيح السوداني.. إلا إذا"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلّع في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية بعيدا عن الكتلة الصدرية، ان قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني الذي وصل الى بغداد اليوم الاربعاء، عقد اجتماعاً مع قيادات الاطار التنسيقي لمناقشة التطورات السياسية الحالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع عُقد خارج المنطقة الخضراء، وخلال اقتحام أنصار الصدر لمبنى البرلمان، كما أن قائد فيلق القدس أطلّع على مضمون بيان الإطار بهذا الخصوص.

وأضاف أن قادة الإطار أكدوا خلال الاجتماع التمسك بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، على الرغم من تظاهر الصدريين ضده.

واستدرك حديثه، إلا أن الإطار سيعيد النظر بهذا الأمر، فقط في حال طلب السوداني سحب ترشيحه شخصياً.

وقآاني الذي خلف قاسم سليماني بقيادة فيلق القدس الذي أغتيل في العراق في غارة جوية أمريكية، تكررت زياراته الى بغداد لاعادة ترتيب البيت الشيعي مجددا وتشكيل حكومة توافقية الا ان محاولاته السابقة لم تحقق مبتغاه.