بعد اجتماعه بالسوداني.. بلينكن يطلق تحذيراً إلى "الميليشيات الموالية لإيران" من استغلال حرب غزة

شفق نيوز/ أطلق وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، يوم الأحد، تحذيرات إلى "الميليشيات الموالية لإيران" من استغلال حرب غزة لمهاجمة المصالح الامريكية، فيما أكد استمرار بلاده بالتعاون الأمني والسياسي مع الحكومة العراقية.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد وصوله العاصمة بغداد وانتهائه من اجتماع جمعه مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

وقال بلينكن للصحفيين، نحذر الميليشيات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة مصالحنا ونخبر الحلفاء والشركاء بضرورة عدم توسع الصراع، مؤكدا في ذات الوقت "مستمرون بالتعاون الأمني والسياسي مع العراق".

وأضاف بلينكن: لا نريد أي مواجهة مع إيران لكن سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا ومواطنينا، موضحا نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة.

وكشف وزير الخارجية الأميركي من بغداد، أنه أجرى محادثات جيدة وصريحة للغاية مع رئيس الوزراء العراقي، وأوضح أنه بحث مع المسؤولين العراقيين الوضع الأمني.

وتابع، أن لإسرائيل مبرراتها بخصوص رفضها الموافقة على وقف إطلاق النار، مؤكدا منخرطون في التوصل إلى هدنة إنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية.

واشار إلى أن هناك تباينا في وجهات النظر بين الهدنة الإنسانية ووقف النار، مؤكدا حققنا تقدما ملموسا في طريق التوصل لهدنة إنسانية بغزة.

وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية قد تكون فرصة جيدة للإفراج عن الأسرى المدنيين المحتجزين لدى حماس، موضحا أن السلطة الفلسطينية لها دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار في الضفة وغزة.

ورأى أن مستقبل غزة والضفة والدولة المرتقبة منوط بالسلطة الفلسطينية.

وأبلغ مصدر حكومي، وكالة شفق نيوز، إن بلينكن دخل فور وصوله بغداد في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبحث تطورات وتداعيات حرب غزة وتأثيرها على المنطقة.

ولاحقا أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

وقبل وصوله الى بغداد، كان بلينكن، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى رام الله واجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للتباحث بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأمس، هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، بأن زيارة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن للعراق "ستقابل بتصعيد غير مسبوق"، واشار الى ان الكتائب ستغلق السفارة الامريكية بطريقة "خاصة غير سلمية".

واوضح العسكري في منصة "أكس"، أن "زيارة أنتوني بلينكن ابن اليهودية، وزير خارجية أمريكا، بل وزير الحرب الصهيوني، غير مرحب بها في عراق علي والحسين (عليهما السلام)، وإذا ما جاء فإننا سنقابله بتصعيد غير مسبوق".