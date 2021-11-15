بعد اتهامها بتزوير الانتخابات.. الخزعلي يستقبل بلاسخارت

شفق نيوز/ عرض الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي اليوم الإثنين، على ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت مجموعة من الأدلة على ما رافق الإنتخابات من تزوير وتلاعب فاضح وفقا لبيان صادر عن مكتب الخزعلي.

وكان تحالف الفتح الذي ينتمي إليه زعيم عصائب أهل الحق وجه أصابع الاتهام لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

باستغلال منصبها لإثارة الفوضى وتغيير نتائج الانتخابات، فيما بين القيادي في عصائب اهل الحق حسن سالم، ان ما يجري في العراق هو مشروع أممي برعاية جنين بلاسخارت.

وذكر بيان صادر عن مكتب الخزعلي وورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أبرز القضايا السياسية في العراق وفي مقدمها ملف نتائج الإنتخابات النيابية وتداعياتها .

وذكر البيان؛ أن "الشيخ الخزعلي عرض بالتفصيل الشيخ الخزعلي بالتفصيل مجموعة من الأدلة على ما رافق الإنتخابات من تزوير وتلاعب فاضح".

ولفت إلى ان الخزعلي أبدى استغرابه من صدور بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الإنتخابات قبل المصادقة على النتائج النهائية . مؤكداً في الوقت نفسه مُضي الإطار التنسيقي بمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف.

من جهتها؛ أبدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد تجاوبها في دراسة الأدلة المقدمة من سماحة الشيخ الخزعلي والذي دعا ممثلة الأمم المتحدة لأن تكون طرفاً حيادياً في المشاكل الحاصلة لتجاوز الأزمات الحالية ومنع الوصول بالبلد إلى حالة الانسداد السياسي، كما تعهد الطرفان بإستمرار التواصل لحلحلة هذا الانسداد، وفقا للبيان.