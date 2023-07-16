بعد "اتهامات الإساءة" واستهداف مقرات حزب الدعوة.. "تحذير" من المالكي للتيار الصدري

شفق نيوز/ حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأحد، التيار الصدري من "مخططات الأعداء ومحاولات خلط الأوراق"، بعد سلسلة من "الاعتداءات" التي استهدفت مقرات حزب الدعوة الاسلامية في وسط وجنوب العراق.

وقال المالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعقيباً على "الادعاءات بالاساءة" لآية الله محمد صادق الصدر، "والاعتداءات" التي استهدفت مقرات حزب الدعوة الاسلامية أمس، إنه "لأمر غريب أن نسمع إدعاء من بعض الأخوة من التيار الصدري لاسيما بعض قياداتهم باتهام لحزب الدعوة الاسلامية وائتلاف دولة القانون بالإساءة الى السيد محمد صادق الصدر، رغم تأكيدات الحزب وأمينه العام باستنكار ورفض كل الممارسات التي تسيء للشهيدين الصدرين وجميع المراجع العظام".

وأضاف المالكي، "علينا ان نطرح بعض التساؤلات ونقول من الذي وقف ودعم حركة الشهيد الصدر خارج العراق وداخله ؟ ومن الذي دعم حركة الاخوة في التيار الصدري بعد استشهاد الصدر في سوريا وإيران؟".

وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى ان "توجيه الاتهام لحزب الدعوة والدعاة بالإساءة للشهيد الصدر وما تبعه امس من اعتداءات على مقرات حزب الدعوة هي ممارسات مؤسفة اثلجت قلوب اعداء العراق واعداء المدرسة الصدرية، وان هذه الاعمال لن تصب في مصلحة ابناء العراق وأبناء المذهب الواحد".