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بعد اتمام طعون البصرة.. مفوضية الانتخابات: ملف الطعون في مرحلته الأخيرة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-03T17:47:29+0000
بعد اتمام طعون البصرة.. مفوضية الانتخابات: ملف الطعون في مرحلته الأخيرة

شفق نيوز / أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الأربعاء، الانتهاء من عد وفرز محطات البصرة المطعون فيها يدوياً، فيما أشارت إلى أن ملف الطعون بات في مرحلته الأخيرة.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في البصرة، تمت بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضافت أن "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظة، سترفع إلى مجلس المفوضين، لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وأشارت المفوضية، إلى أن "يوم غد الخميس، سيشهد النظر في الأدلة التي قُدمت ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات (ديالى وبابل وكربلاء والنجف) لحسم ملف طعونهم بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه".

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