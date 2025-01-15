بعد اتفاق "الهدنة".. "النجباء" العراقية تعلق العمليات العسكرية ضد إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لحركة النجباء العراقية، أكرم الكعبي، مساء اليوم الأربعاء، تعليق عملياتهم ضد إسرائيل، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محذراً من خرق الهدنة.

وقال الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نبارك للشعب الفلسطيني والأحرار في العالم، هذا التطور المهم (اتفاق وقف إطلاق النار)، ونعلن إننا سنعلق عملياتنا العسكرية ضد الكيان تضامناً مع إيقافها في فلسطين، ولتعزيز استمرار الهدنة في غزة، لكن ليعلم الكيان الغاصب أن أية حماقة منه في فلسطين أو المنطقة ستقابل برد قاس".

وأضاف "أصابعنا ما زالت على الزناد وصواريخنا ومسيراتنا بجهوزيتها الكاملة، فإن عادوا عدنا والعاقبة للمؤمنين الصابرين المجاهدين".