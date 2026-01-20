بعد اتصال الشرع.. السوداني يشدد لقائد "قسد" على وحدة سوريا

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، لقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة ترسيخ الحوار في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مع مظلوم عبدي وتم "بحث تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء المستجدات والأحداث الأمنية الأخيرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والوضع في العراق".

وأكد السوداني على "ضرورة ترسيخ الحوار في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها، ويحول دون تمكين الإرهابيين من الهروب من السجون والعبث بأمن واستقرار سوريا والعراق وعموم الأمن في المنطقة".

وتأتي هذه المكالمة بعد اتصال هاتفي تلقاه السوداني من الرئيس السوري أحمد الشرع جرى خلاله "بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها".

وأكد السوداني، وفقاً لبيان مكتبه، "حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها"، مشدداً على "أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها".

ونقل البيان عن الشرع تأكيده "حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيداً بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن".

وأشار الشرع، وفقاً للبيان، إلى "تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولا سيّما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي، إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".

ومساء اليوم الثلاثاء، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مجموعة من التوجيهات العسكرية في ظل الأحداث المتسارعة في الجانب السوري، تضمنت التوجيه بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة، وبمتابعة جميع احتياجات قوات حرس إقليم كوردستان وتقديم الدعم الكامل لها.

جاء ذلك خلال ترؤس السوداني، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور وزير الخارجية، وضم؛ القادة العسكريين والأمنيين، وممثلية إقليم كوردستان العراق في بغداد، ورئيس أركان حرس إقليم كوردستان (البيشمركة)، لمناقشة الأحداث المتسارعة على الجانب السوري والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وأكد السوداني بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز أن "الحدود الدولية خاصة مع الجارة سوريا محصنة بالكامل مع القدرة العالية لقواتنا لمنع أي محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية".