بعد ابعاد الحلبوسي.. المندلاوي يرأس جلسة استثنائية للبرلمان العراقي

شفق نيوز / عقد مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، جلسة استثنائية رأسها النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، حضر الجلسة الاستثنائية التي رأسها المندلاوي، 172 نائباً.

وصوت مجلس النواب، على رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة.

وتضمن جدول أعمال الجلسة، القراءة الأولى لقانون تعديل قانون مفوضية الانتخابات، إضافة إلى قراءة ومناقشة عدد من القوانين والاتفاقيات.

وهذه أول جلسة برلمانية تعقد، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

واعتبر الحلبوسي أن المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويته من مجلس النواب، مؤكدا أن واجب المحكمة الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد.

وعلى خلفية قرار الاتحادية، قرر الوزراء والنواب المنضوين في حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، مساء أمس الثلاثاء، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.