بعدما طالبوه بالرحيل.. حرّاس الحكيم يطلقون النار ويعتدون بالضرب على متظاهرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بأن حراس زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أطلقوا النار واعتدوا بالضرب على متظاهرين من سكان قرية في محافظة الديوانية يوم الأربعاء بعدما طالبوه بالرحيل عن القرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر حماية الحكيم أطلقوا النار واعتدوا بالضرب على مواطنين عبروا عن رفضهم لتواجده في قريتهم (العطاء) بمحافظة الديوانية".

وأوضح المصدر أن الحكيم، وخلال زيارته لقرية العطاء ولقائه بمسؤولين محليين ومواطنين، تظاهر العشرات من أبناء القرية ضده مطالبين إياه بالرحيل عن القرية.

وأضاف أن "عناصر حماية الحكيم أطلقت الرصاص الحي في الهواء واستخدمت العصي للاعتداء بالضرب على المتظاهرين الرافضين لزيارته.

وأشار المصدر إلى أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بجروح جراء تلقيهم الضرب المبرح بالعصي، نقلوا على إثره للمستشفى.

وتزايدت النقمة الشعبية على الأحزاب النافذة في البلاد جراء تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية وانتشار الفساد على نحو واسع في مؤسسات الدولة.