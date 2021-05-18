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بعدما خسر "صفقات مشبوهة".. محافظ سابق لذي قار يهاجم مؤسسات الدولة

Category: سیاسة

Date: 2021-05-18T16:38:17+0000
بعدما خسر "صفقات مشبوهة".. محافظ سابق لذي قار يهاجم مؤسسات الدولة

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في ديوان محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن تعرض بعض مؤسسات الدولة في المحافظة لـ"هجمة شرسة" من قبل محافظ سابق، بعد أن أفلس من "صفقات فساد" كان من المقرر أن تعود عليه بمئات الملايين من الدنانير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ السابق والمستفيدين منه الذين ما زال لديهم نفوذ مؤثر في ذي قار، بدأوا بهجمة شرسة تستهدف بعض الدوائر الحكومية التي سبق وأن عقدوا فيها صفقات فساد بمبالغ ضخمة".

وبين أن "هذا المحافظ والمتعاونين معه سبق وأن أحالوا مشروعاً بعشرة مليارات دينار لتنفيذه من قبل بلدية الناصرية، مقابل حصولهم على نسبة تصل إلى 6% من قيمة المشروع والتي تعادل 600 مليون دينار".

وأضاف المصدر، أن "المحافظ وفريقه حركوا خلال الأيام الماضية دعوى فساد ضد بلدية الناصرية وقام فريق من هيئة النزاهة بمداهمة البلدية وملاحقة الموظفين العاملين في المحافظة من أجل الضغط للحصول على نسبتهم في المشروع، حيث انهم يعتبرون أنفسهم من جاؤوا بالمشروع ولا بد من الحصول على حصتهم من الإحالة".

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