بعدما اعتبروه "تهميشاً" لهم في كركوك.. التركمان يقاطعون مجلس نينوى ويعرقلون انعقاد جلساته

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، عن تعطيل الجبهة التركمانية، عقد جلسات مجلس محافظة نينوى، بسبب تهميشها في كركوك، حيث أعلنت تعليق حضورها لجلسات مجلس المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الجبهة التركمانية في نينوى أعلنت مقاطعتها لجلسات مجلس محافظة نينوى، وتعطيل جلسات المجلس، خصوصاً الجلستين الأخيرتين اللتين لم يتمكن فيها المجلس من تحقيق النصاب للمضي بعقدها".

ولم يتمكن مجلس محافظة نينوى، وتحديداً ضمن تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً من اصل 29) في آخر جلستين من تحقيق النصاب، وبسبب مقاطعة تحالف نينوى الموحدة 9 مقاعد والحزب الديمقراطي الكوردستاني 4 مقاعد.

لكن المصدر، أضاف أن "مقاطعة الجبهة التركمانية المتمثلة بمقعد واحد هي من كسرت نصاب المجلس في آخر جلستين، احتجاجاً على تهميش الجبهة التركمانية في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، فضلا عن تهميشها أيضا في نينوى بتوزيع المناصب".

وتابع: "عضوة عن بدر أيضا ضمن نينوى من تلعفر، كسرت النصاب في آخر جلسة، لتعقد المشهد في مجلس محافظة نينوى، إذ بات لا يتمكن من المضي في عقد جلسات المجلس، ما لم يشكل النصف زائد واحد، أي بمعدل 16 مقعداً، وهو بالتحديد عدد مقاعد تحالف نينوى المستقبل الذي لا يحتمل المقاطعة".

وفيما إذا كان مشهد المقاطعة في مجلس نينوى سيستمر أم لا، رجح المصدر، عقد اجتماع في بغداد، بين قيادات الكتل السياسية في نينوى، مع قادة الإطار التنسيقي، بعد تأخره بسبب انشغال الجميع بالزيارة الأربعينية".

ويشهد مجلس محافظة نينوى، مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني منذ قرابة الشهرين، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية في جلسة حضرها أعضاء كتلة نينوى المستقبل بمفردهم، وهو ما اعتبره الأعضاء الرافضين تفرداً بالقرارات والمناصب في المحافظة.