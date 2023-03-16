"بعجز خطير".. المالية النيابية ترجح إقرار الموازنة قبل العيد

شفق نيوز/ رجح عضو اللجنة المالية المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الخميس، إقرار الموازنة الاتحادية للدولة للعام الحالي قبل عيد الفطر، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود "عجز خطير" فيها.

وقال كوجر في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الموازنة قد تقر قبل عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن البرلمان لا يمتلك صلاحية اضافة سلم الرواتب للموازنة. وأشار عضو المالية النيابية، إلى أن عجز الموازنة "خطير" وقد تلجأ الحكومة الى الاقتراض.

وفي وقت سابق توقع الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن يصل العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 90 تريليون دينار عراقي في حال عدم تحقيق الإيرادات بشكل كلي كما هو مخطط لها، وبين ان انخفاض اسعار النفط بمقدار دولار واحد يكلف الدولة 1.5 ترليون دينار سنوياً.

وفي 13 آذار الجاري، أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة، بقيمة نحو 200 تريليون دينار، وهي الأكبر في تاريخ العراق.