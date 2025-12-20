بعثة "يونامي" توقع وثائق تسليم مجمعها في بغداد إلى الحكومة العراقية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم السبت، توقيع الوثائق الخاصة بتسليم مجمعها في بغداد إلى الحكومة الاتحادية، قبيل انتهاء ولايتها.

وذكرت البعثة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان كلاوديوكوردونى، نائب الممثل الخاص للعراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، قام بالتوقيع نيابة عن البعثة، وقام السفير محمد بحر العلوم، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية بالتوقيع نيابة عن حكومة العراق.

وأضافت: "يعد هذا الحدث تتويجاً للتعاون الوثيق بين الجانبين على مدى أشهر عدة، ويمثل الانتقال من بعثة يونامي إلى فريق الأمم المتحدة القطري في فصل جديد من الشراكة بين الأمم المتحدة والعراق".

ويُسدل العراق نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، الستار على أعمال بعثة الأمم المتحدة "اليونامي" التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن.

وتأسست "يونامي" عام 2003 بقرار من مجلس الأمن، وتقرر إنهاء ولايتها رسميا في 31 كانون الأول 2025، بعد تمديد أخير وبناء على طلب الحكومة العراقية.