ممثل غوتيريتش: العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً وحكومته نجحت بإبعاده عن الصراع

شفق نيوز/ قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، إن العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً وأن حكومته نجحت بإبعاده عن الصراع.

وقال الحسان في كلمة له خلال جلسة لمجلس الامن وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العراق بلد الحضارات قادر على تجاوز الأزمات نحو مستقبل أكثر استقراراً وإشراقاً".

واشار إلى ان "الحكومة العراقية نجحت في إبعاد العراق عن الصراع، كما أن "العراق نجح بإجراء التعداد السكاني العملية المهمة وحظيت بمتابعة ذلك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتابع الحسان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عمل على الاستثمار بمشاريع متعددة في العراق لتطوير الجسور والمدارس وشبكات النقل".