بعثة الأمم المتحدة تندد بالهجوم على السفارة السويدية في بغداد

شفق نيوز/ نددت بعثة الأمم المتحدة (يونامي) في العراق، الخميس، بإحراق السفارة السويدية في العاصمة بغداد من قبل محتجين غاضبين إزاء موافقة السلطات في العاصمة استوكهولم على تظاهرة يعتزم منظمها حرق نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية.

وقالت البعثة في بيان اليوم، إن الهجوم على السفارة السويدية في بغداد مدان. في حين أن حق التجمع السلمي أمر أساسي، يجب إعطاء الأولوية لسلامة الجميع واحترام اتفاقية فيينا.

وأكد البيان على محاربة خطاب الكراهية بالعنف لا تساعد أي شخص.