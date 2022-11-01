بعثة اليونامي: لا يمكننا انشاء منطقة حظر جوي في العراق لتفادي القصف التركي والإيراني

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء،أنه لا يمكن للبعثة العمل على إنشاء منطقة حظر جوي في العراق لتفادي القصف التركي والإيراني المتكرر.

جاء ذلك خلال خلال استضافتها على هامش انطلاق ملتقى ميري حول الشرق الأوسط المنعقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وحمل الملتقى عنوان (العراق للجميع) حيث من المقرر ان يشارك فيه العديد من الشخصيات الحكومية والحزبية في العراق وحول العالم .

وتضمن الملتقى المناقشة حول العديد من الملفات مثل التحديات التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة والمشاكل بين اربيل وبغداد.

وقالت بلاسخارت خلال استضافتها في الملتقى، إنه "قبل اسبوع تحديدا عقدت حوارات مع قادة كورد بشأن هجمات الدولتين تركيا وايران على اقليم كوردستان والعراق، وقد طلبوا مني معالجة هذه المشكلة"، مجيبة إياهم بالقول إن "هذا ليس باستطاعتي ولكن ما يمكن فعله هو دعمكم وينبغي ان تكونوا اقوياء داخليا وهذا مهم جدا لكي لا تظفر بنّا الجهات الخارجية".

وشددت على أنه "لا يمكننا إنشاء منطقة حظر جوي، ولكن يتعين أن تتحد حكومة الاقليم والحكومة العراقية وباقي الأطراف السياسية لمواجهة هذه التحديات وينبغي القضاء على الفساد أيضا".

بدوره قال السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف في كلمة له حول الاوضاع في اقليم كوردستان ان"بلاده ضد الهجمات التي تشن على اقليم كوردستان من ايران او اي بلد اخر"، مشددا على ضرورة" وقف الهجمات الصاروخية على الحقول النفطية في الاقليم".

من جهته قال نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني في كلمة له ان "حكومة الاقليم تركز بدرجة اساسية على الاصلاح وكان هناك الكثير من الأزمات التي واجهت البلاد خلال السنوات الماضية".

وعن الاوضاع السياسية في بغداد قال طالباني ان" الحزب الشيوعي هو الحزب الوحيد الذي يملك ايدولوجية واضحة في العراق اما بقية الاحزاب فيتعاملون بحسب التغيرات المرحلية على الساحة السياسية".