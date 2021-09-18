بعثة الاتحاد الأوروبي: هدفنا من مراقبة الانتخابات بث الثقة للناخب العراقي

شفق نيوز/ أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، يوم السبت، ان الهدف من حضورها هو لمنح الناخب العراقي الثقة بنزاهة الانتخابات.

وقالت رئيسة البعثة فيولا فون كرامون، في مؤتمر صحفي عقدته في عاصمة إقليم كوردستان أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز "نحن هنا كاتحاد اوربي لمراقبة العملية الانتخابية من اجل إعطاء ثقة اكثر للناخب العراقي وسنقوم بعملية مراقبة وتقييم للعملية الانتخابية".

وأضافت "سنقوم بتقييم عمل المؤسسات الاعلامية والحملات الانتخابية ويوم التصويت وإعلان النتائج وأي تداعيات اخرى تتمخض عن العملية الانتخابية في مرحلة ما بعد الانتخابات".

وبينت كرامون "سنقوم في يوم 12 من تشرين الأول بالكشف عن التقرير الأولي للعملية الانتخابية"، مضيفة "فريقنا للمراقبة بدأ عمله منذ نهاية الشهر الماضي، ومن المؤكد نحن لن نستطيع مراقبة جميع مراكز الانتخابات ولكن ستكون لنا مراقبة من خلال ما يجري في وسائل الاعلام والمؤسسات الاعلامية عن العملية الانتخابية والمعلومات التي ترد فيها والاستفادة منها".

ووصلت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون والوفد المرافق لها، صباح اليوم الى اربيل.

وذكر بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، استقبل في مكتبه بأربيل بعثة الاتحاد الأوروبي، وأبدى تقديره للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات.