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بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات تجيب وكالة شفق نيوز عن مدى تأثير السلاح المنفلت

Category: سیاسة

Date: 2021-09-16T09:09:24+0000
بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات تجيب وكالة شفق نيوز عن مدى تأثير السلاح المنفلت

شفق نيوز/ أكدت فيولا فون كرامون رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات في العراق يوم الخميس أن طبيعة عملها لا يتيح تأمين الانتخابات من السلاح المنفلت إلا أنها تحث الجهات المعنية والأجهزة الأمنية على حماية الناخبين في يوم الإقتراع.

وقالت كرامون في مؤتمر صحفي عقدته بفندق الرشيد في بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هناك أحاديث تدور حول مسألة التلاعب بأصوات الناخبين، مبينة "لا نستطيع التدخل وسنوقف كل شيء يمكن ان نراه او نسمعه، ولا أستطيع ان اقول ان من يملك المصلحة للتزوير ونحن سنكون حياديين في عملنا".

وأضاف "على المواطنين التفكير مرتين قبل البقاء في المنزل وعليهم التوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ناخبيهم".

وأشارت كرامون "سنزور الحكومة الاتحادية وسنزودها بتوصيات بعد الانتخابات وسنزور الأحزاب السياسية أيضا".

وفي رد على سؤال مراسلنا بشأن انتشار السلاح المنفلت وتأثيره على الناخبين ومراكز الاقتراع قالت المسؤولة الأوربية "لا نستطيع ان نؤمن العراق وفق عملنا، ولكن من الممكن أن ندعو الجميع ان يقوموا بعملهم وعلى القوات الأمنية حماية الناخبين ومراكز الاقتراع في يوم الانتخابات".

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