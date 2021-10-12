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بعثة الاتحاد الأوربي: الانتخابات العراقية شهدت إقبالاً منخفضاً

Category: سیاسة

Date: 2021-10-12T08:28:21+0000
بعثة الاتحاد الأوربي: الانتخابات العراقية شهدت إقبالاً منخفضاً

شفق نيوز/ أكدت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، يوم الثلاثاء، أن الاقبال على الاقتراع العام كان "منخفضاً"، مبدية اسفها ازاء مقاطعة هذه الانتخابات سيما من قبل "حركة تشرين الاحتجاجية".

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون، خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في بغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات العراقيّة تمت إدارتها بشكل جيد"، مبينة أن بعثتها "كانت تقيم الانتخابات وتحشد الناخبين على المشاركة في الانتخاب".

واضافت أن "البعثة رصدت إقبالاً منخفضاً من الناخبين"، مشيرة إلى "ارسال البعثة أكثر من 100 مراقب و12 خبيراً و59 دبلوماسياً من دول الاتحاد الاوروبي".

ووصفت كرامون، يوم الاقتراع العام بأنه "كان يوماً هادئاً ومسالماً"، موضحة أن "العراقيين كانوا قادرين على الانتخاب بشكل حر وسط إجراءات انتخابية جرت بشكل سليم، بنسبة 95% حسب المراقبين".

وأشارت إلى أن "نسبة الإقبال كانت منخفضة، وهذا يتلائم مع نسبة 41% من المشاركين"، مبينة أن "الانتخابات يفترض ان تكون تغييراً للفضاء السياسي وان الاغلبية للأسف لم تؤمن بالفرصة".

وبينت أن "الدستور العراقي يؤمن بالحريات عبر إقامة الانتخابات ضمن الايطار القانوني للناخبين"، مؤكدة أن "البعثة ادت مهمهتا وفق المعاير الدولية المفروضة".

وأشارت إلى أن "حركة تشرين الاحتجاجية قاطعت الانتخابات وفق مبادرة حرية التعبير وتم احترامها"، لافتة إلى أن "مشاهد العنف نادرة خلال فترة الانتخابات".

ونوهت إلى أن "بعض العناصر المسلحة خارج سلطة الدولة حاولوا تخويف المرشحين وترعيبهم خلال الحملة الانتخابية خصوصا المرشحين من النساء، وهذا اثر بشكل سلبي على التنافس الانتخابي".

 

 

 

 

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