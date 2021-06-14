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بطلب من قطر.. وزير خارجية العراق في الدوحة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-14T12:03:56+0000
بطلب من قطر.. وزير خارجية العراق في الدوحة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، عن مشاركة وزيرها فؤاد حسين لاجتماعين "تشاوري وطارئ" لوزراء الخارجيّة العرب في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الوزير حسين وصل، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماعين تشاوري وطارئ لوزراء الخارجية العرب".

 وبينت أن "الاجتماع جاء بطلب من دولة قطر المستضيفة نظراً لرئاستها الدورة الحالية لمجلس الجامعة"، موضحة أن "الاجتماع سيناقش مختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها الأخيرة وأطر التهدئة في قطاع غزة، وتطورات ملف سد النهضة".

ومن المؤمل، وبحسب البيان، ان يعقد "وزير الخارجية لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع مع المسؤولين القطريين، ووزراء الخارجيّة العرب لبحث عددٍ من الملفات المشتركة".

 

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