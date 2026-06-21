بطريرك الكنيسة الكلدانية: ليست لدي فكرة عن التمثيل المسيحي في الحكومة

شفق نيوز- كركوك

أشادر بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، مار بولس الثالث نونا، يوم الاحد، بالتحسن العمراني الذي تشهده المناطق المحررة من داعش، إلى جانب بناء النسيج المجتمعي، فيما أكد عدم علمه بالتمثيل المسيحي في الحكومة العراقية.

وقال نونا لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اختلافاً كبيراً بين واقع المناطق التي زرناها اليوم، ومنها مدينة الموصل ومناطق أخرى، مقارنة بما كانت عليه خلال فترة سيطرة التنظيمات الإرهابية"، مبيناً أن "هناك رغبة واضحة في إعادة بناء الأماكن وإعادة بناء المجتمع أيضاً".

وأضاف أن "التركيز لا يقتصر على إعادة إعمار البنى التحتية، بل يمتد إلى إعادة بناء المجتمع على أسس سليمة قائمة على احترام الإنسان وكرامته والتعاون والتعايش المشترك"، مؤكداً أن "هذه القيم تمثل الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستقر".

وأشار إلى أن الوفد لمس خلال جولاته في المناطق المحررة "بوادر إيجابية وجهوداً جيدة في هذا الاتجاه"، لافتاً إلى أن العمل على تعزيز الثقة بين أبناء المجتمع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الدائم.

وفي ما يتعلق بأوضاع المسيحيين في العراق، أوضح نونا أن "المكون المسيحي، شأنه شأن بقية المكونات العراقية، تأثر بشكل كبير جراء الإرهاب والحروب وعمليات التهجير التي شهدتها البلاد"، معرباً عن أمله في أن "تتجه الأوضاع نحو الأفضل وأن تُستعاد الثقة بالأرض والناس بما يتيح للجميع العيش المشترك بصورة طبيعية".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد هجرة معاكسة وعودة العوائل إلى مناطقها الأصلية داخل العراق، بعد توفير الظروف المناسبة للحياة والاستقرار".

وشدد البطريرك الكلداني على أن "السلام والتعايش وبناء المجتمع على أسس صحيحة هي مبادئ تدعو إليها الكنيسة باستمرار"، موضحاً أن هذه الأسس "تشمل احترام كرامة الإنسان وحقوقه وضمان الحقوق المشروعة لجميع المكونات والأديان والطوائف".

وأكد أن "العراق سيكون على الطريق الصحيح متى ما تم ترسيخ هذه المبادئ والعمل بها بصورة حقيقية"، مشيراً إلى أن بناء المجتمع السليم لا يقل أهمية عن إعادة إعمار المدن والبنى التحتية.

وعن التمثيل السياسي للمكون المسيحي في الحكومة قال نونا: "حتى الآن ليست لدي فكرة كاملة عن هذا الموضوع، وخلال الفترة المقبلة سنتعرف عليه بصورة أوضح"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.