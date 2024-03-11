بطريرك الكلدان الكاثوليك في العالم يدعو لإعادة النظر بالعملية السياسية العراقية "برمتها"

شفق نيوز/ دعا بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم الاثنين، إعادة النظر بالعملية السياسية برمتها، والتوصل الى توافقات جديدة بعيداً عن "الطائفية والمحاصصة".

وقال ساكو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أتوجه إلى الأخوات والإخوة المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بتهانيّ القلبية وتمنياتي الخالصة".

وأضاف "من المؤسف أن يحلَّ هذا الشهر الكريم والحرب المدمرة مستمرة في الأراضي المقدسة (فلسطين) والصراعات هنا وهناك وانتهاك حقوق الإنسان وحريته وكرامته".

وأكد ساكو "أتمنى أن يتكاتف في هذا الشهر الكريم كل ذوي الإرادة الطيبة في العالم لإخماد كل أشكال الصراع والحرب، وأن يعملوا من أجل تقليل الظلم والألم، وتغيير أوضاع الناس للأفضل، وإشاعة حضارة الأخوة الإنسانية والمحبة".

وأشار إلى أن "السلام ليس مجرد فكرة، أنما هو مشروع حياتي ضروري نتربى عليه ونجسده في حياتنا اليومية. وهذا يتطلب الشجاعة".

ودعا ساكو "في العراق، بعد عشرين عاماً من سقوط النظام، لابد من إعادة النظر في العملية السياسية برمتها، والتوصل إلى صيغة توافق جديدة غير الطائفية والمحاصصة، تقوم على المواطنة الكاملة تضمن مستقبلاً أفضل للعراقيين، وتحافظ على موزائيك المكونات وحقوقهم، الذي هو جمال العراق".