بشأن سعر صرف الدولار.. الصدر يقترح استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي "فوراً"

شفق نيوز / قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الخميس، ست مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.

وتضمنت مقترحات الصدر، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إيقاف تهريب العملة بقوة، والنظر في أمر بعض البنوك مثل (الشرق الأوسط، القابض، والأنصاري) العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وغيرها من المصارف الأهلية الأخرى، والتعامل بحزم مع البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد".

وإضافة إلى ذلك، حث الصدر على "تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح، عبر سن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار".

وكان الصدر، قد دعا أمس الأربعاء، إلى تجنيب العراقيين أضرار الفائدة المتحققة من ارتفاع أسعار صرف الدولار في البلاد.

وكتب الصدر في تدوينة له على تويتر، أن "ارتفاع سعر صرف الدولار، وما فيه من فوائد وأضرار، يجب ألّا يتسبب على الإطلاق بارتفاع أسعار السلع في الأسواق ولا سيما المهمة منها".

وشدد على ضرورة العمل من خلال الأمن الاقتصادي، لمعاقبة كل من يسعى لذلك من التجار، وما شاكل ذلك ووفق القانون، خصوصاً في الشعب مقبل على شهر رمضان".

ويشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021، ليساوي كل 100 دولار 145 ألف دينار، بعد أن كان 121 ألفاً.

جدير بالذكر أن جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، شهدت ارتفاعاً كبيراً، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.