بشأن الانتخابات.. اجتماع مرتقب للقوى الشيعية

شفق نيوز/ كشفت كتلة الفتح النيابية، يوم الاثنين، عن قرب انعقاد اجتماع للقوى الشيعية لمناقشة استعدادات الحكومة لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد.

وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اجتماعا للقوى الشيعية سيعقد لمناقشة استعدادات الحكومة والمفوضية لإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الاول المقبل".

وأضاف إن "اجتماع اللجنة التنسيقية للقوى الشيعية سيقعد في الايام المقبلة"، لافتا إلى إن "اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة أبرز الامور والاوضاع على الساحة السياسية في البلاد".

وتابع البلداوي، إن "ضبط الأوضاع والسيطرة على الأمن من مسؤولية الحكومة الاتحادية وتوفير المستلزمات اللازمة للمفوضية لإجراء الانتخابات".