بشير الحداد: تشكيل الحكومة العراقية الجديدة صعب وستكون بالتوافق وليست بالأغلبية

شفق نيوز/ صرّح بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته يوم السبت بأن مخاض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيكون عسيرا في ظل الخلافات القائمة بين القوى السياسية خاصة الشيعية منها، مستبعدا في الوقت ذاته تشكيلها وفق مبدأ الأغلبية السياسية.

وقال الحداد للصحفيين اليوم في اربيل، إن "الوضع في العراق متجه نحو مصير غير معلوم، ولغاية الآن لم يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، ولم تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا في العراق".

وأردف بالقول إن "القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات ماتزال تمارس عدة نشاطات المتمثلة التظاهرات، وإطلاق التهديدات والتصريحات اضافة الى ممارسة العنف في بعض الأحيان تريد منها بعث رسالة تفيد بأن النتائج ليست شرطا في تشكيل الحكومة، وان يتم منحها حصصا جيدة من المناصب في الحكومة".

تتمة..