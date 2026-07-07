بشار عامج بديلاً لمحمد نوري في البرلمان العراقي بعد توليه "الصناعة"

شفق نيوز- بغداد

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، بشار عامج، عن حزب تقدم، بديلاً للنائب محمد نوري أحمد الكربولي في مجلس النواب، بعد شغور مقعده إثر توليه منصب وزير الصناعة والمعادن في الحكومة العراقية.

وبحسب قرار المفوضية، فإن اختيار العامج جاء لكونه المرشح البديل الأعلى حصولاً على الأصوات ضمن القائمة الانتخابية لحزب تقدم، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة في شغل المقاعد الشاغرة.

وكان محمد نوري أحمد الكربولي قد تسلم مهام وزير الصناعة والمعادن ضمن التشكيلة الحكومية، ما استوجب إنهاء عضويته النيابية وإشغال مقعده بالمرشح الاحتياط الأعلى أصواتاً.