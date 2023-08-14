بسبب ملفات فساد.. أكثر من 50 نائباً يطالبون باستجواب وزيرة الهجرة العراقية

شفق نيوز/ أعلنت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان دخيل، يوم الاثنين، عزمها استجواب وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جبرو، بسبب "ملفات فساد" في الوزارة.

وقالت دخيل في حديث لوكالة شفق نيوز "جمعتُ أكثر من 50 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين لوجود ملفات فساد كبير في الوزارة".

وأضافت النائبة "من ضمن ملفات الفساد مشروع السلة الغذائية ومخيمات النازحين والمنحة المالية ولدينا تقارير من ديوان الرقابة المالية، فضلاً عن ملفات أخرى".

وبينت النائبة عن الديمقراطي الكوردستاني "سنقوم بتقديم طلب الاستجواب الى رئيس مجلس النواب ومن بعدها يتم تحديد موعد الاستجواب في احدى الجلسات المقبلة".

وكانت النائبة الإيزيدية، المنضوية ضمن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان دخيل، اتهمت في 14 أيار/ مايو 2023، وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو باتخاذ إجراء تعسفي ومحاولة الابتزاز "الرخيص"، وذلك في رسالة بعثتها إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمم المتحدة ومجلس النواب ومنظمات حقوق الانسان، مبينة أن الوزيرة اوقفت تحديثات صرف المنح المالية للنازحين.