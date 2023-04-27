بسبب مسؤول محلي.. محافظ نينوى وممثلو مكونات المحافظة في بغداد للقاء السوداني

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في نينوى، مساء اليوم الخميس، بأن محافظ نينوى وممثلي المكونات الاثنية في المحافظة توجهوا إلى العاصمة بغداد بدعوة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية تسمية أحد المسؤولين المحليين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد وصل إلى بغداد بدعوة من مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة تداعيات تعيين مدير ناحية بعشيقة وما ترتب عليه من توترات سياسية في نينوى".

ويوم أمس الأول الثلاثاء، أمهل النائب عن محافظة نينوى وعد القدو، الحكومة المحلية في نينوى، ساعات للعدول عن قرار تكليفها مدير ناحية بعشيقة غزوان الداوودي، وبخلافه سينفذ أنصاره من الشبك اعتصاماً مفتوحاً في مناطق سهل نينوى.

وكشفت مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، عن "مساعٍ تقودها شخصيات من الحكومة المحلية، التقت بالقدو لتهدئة الأوضاع لكنه رفض جميع الوساطات والمساعي وما زال مصراً على رأيه بتغيير الداوودي".

وتحدث أحد المصادر، للوكالة، أن "الداوودي، تابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهو حاليا بحماية خمسة نواب مع حمايتهم في الناحية".

وأشار إلى أن "هذا الأمر أثار حفيظة أنصار القدو، وتصاعد الخلاف بين انصار النائب الشبكي، بعد تكليف محافظ نينوى عضو مجلس نينوى السابق وممثل كوتا الشبك في حينها غزوان الداوودي، مديراً لناحية بعشيقة، بعد رفض أنصاره.

والقدو المحسوب على الإطار التنسيقي الشيعي، يسعى لتكليف شخصية أخرى من الشبك، بحسب المصدر.