وسط تصعيد بالإحتجاجات.. نواب يمهلون الكاظمي 10 أيام لإنهاء تكليف محافظ ذي قار (تحديث)

شفق نيوز/ تحدث مصدر برلماني، يوم الاثنين، عن مهلة أمدها 10 أيام منحها أعضاء في مجلس النواب العراقي، لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإنهاء تكليف محافظ ذي قار.

فيما أفاد مصدر أمني، بارتفاع حدة الاحتجاجات المطالبة بإقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي.

وأبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز؛ أن "نوابا عن محافظة ذي قار أمهلوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 10 ايام لانهاء تكليف محافظ ذي قار ناظم الوائلي".

واضاف المصدر؛ أن طلب إنهاء التكليف جاء بسبب شكاوى فساد وابتزاز وتهميش وتعيين بدون صلاحيات.

وتابع المصدر؛ أن النواب شددوا على الكاظمي إن لم يتدخل، سوف يتم استجوابه وإقالته من قبل البرلمان.

وفي السياق؛ أفاد مصدر أمني، الاثنين، بارتفاع حدة الاحتجاجات المطالبة بإقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي.

وحاول متظاهرون الدخول لمبنى المحافظة، لتقع مصادمات بين القوات الأمنية من الشرطة والمتظاهرين، وقع على إثرها سبعة جرحى من بينهم أمر مركز شرطة الشامية".

وفي السياق، أشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن المتظاهرين في الناصرية أقدموا على حرق باب مبنى المحافظة، ما دفع الشرطة المحلية الى تفريقهم، منوها إلى أن "قوات الجيش تقف بجانب المتظاهرين لمنع أي اعتداء عليهم".

وخرج العشرات من أبناء محافظة ذي قار، في وقت سابق من يوم الاثنين، بتظاهرات أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ ناظم الوائلي، لاتهامها بالفساد.

وتحدث ناشطون لوكالة شفق نيوز، أن الوائلي يحظى بدعم من التيار الصدري، وبالتحديد من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي الذي ينحدر من المحافظة نفسها.