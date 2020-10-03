بسبب "مام جلال".. الاتحاد الوطني يعترض على اليوم الوطني للعراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، عن تقديم مذكرة اعترض إلى القوى السياسية لتغيير التاريخ المقترح لاعتماده يوماً وطنياً للعراق.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني جمال شكر لوكالة شفق نيوز، إن "الراحل جلال طالباني (المعروف بمام جلال) كان رئيس جمهورية العراق لدورتين وعضو مجلس الحكم وكان له دور بارز وفاعل بتشكيل الحكومة بعد 2003".

وأضاف أن "اختيار ذكرى وفاة جلال طالباني واعتباره اليوم الوطني للعراق، مؤلم لنا، لابد من القوى السياسية احترام تاريخ طالباني ووفاته، على الرغم من هذا التاريخ يصادف يوم انتهاء الانتداب البريطاني وقبول عضوية العراق في عصبة الأمم".

وتابع شكر أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني قدم مذكرة إلى القوى السياسية لإعادة النظر باختيار اليوم الوطني للعراق"، منوها إلى أن "3 تشرين الأول يصادف ذكرى وفاة رئيس الجمهورية جلال طالباني".

وأشار النائب الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى إنه "لابد من القوى السياسية اختيار يوم أخر ومناسب منذ تأسيس الدولة العراقية إلى هذا اليوم، عدا 3 تشرين الأول".







