بسبب صور لزوجته.. الخارجية العراقية تتعهد باتخاذ الإجراء المناسب تجاه سفيرها في الأردن

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، يوم السبت، بأنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب مع السفير العراقي لدى الأردن، على خلفية صور انتشرت لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف "تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".

ونشر الفنان اللبناني راغب علامة صوراً جمعته بالسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وزوجته، تسببت بموجة من الانتقادات لدى الكثير من العراقيين.