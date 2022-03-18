بسبب شكاوى موظفيه.. استضافة وزير التعليم العالي في البرلمان

شفق نيوز / أعلن مجلس النواب يوم الخميس، استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء المقبل بسبب "شكاوى" من موظفي وزارته وطلبة الجامعات العراقية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز إنه "بناء على موافقة رئاسة مجلس النواب على الطلب المقدم من مجموعة من أعضاء مجلس النواب تقرر استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء ( 24/ 3/ 2022)، الساعة الحادية عشرة في القاعة الدستورية".

وأوضحت الأمانة؛ أن سبب الاستضافة هو "كثرة الشكاوى والمناشدات الواردة من طلبة الجامعات وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".