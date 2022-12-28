بسبب أزمة الدولار.. "حقوق الكتائب" تهدد باستجواب السوداني ومخيف

شفق نيوز/ هددت حركة "حقوق" المنضوية ضمن الإطار التنسيقي والتابعة لكتائب حزب الله، اليوم الأربعاء، باستجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف في البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وقال الأمين العام للحركة سعيد السراي، لوكالة شفق نيوز، ان "بقاء ازمة ارتفاع الدولار دون أي حلول يعني ان هذه الازمة سوف تتفاقم خلال الأيام المقبلة، وهذا خطر كبير على الوضع الاقتصادي العراقي".

وبين السراي ان "بقاء الأزمة دون أي حلول مع الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، سيدفعنا الى استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف في البرلمان خلال الأيام المقبلة، فلا يمكن السكوت على هذه الازمة وبقاءها دون حلول سريعة وعاجلة".

وارتفعت أمس الثلاثاء، أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، لتقترب من 159 ألف دينار، وذلك للمرة الاولى منذ أن اقر سعره بشكل رسمي في موازنة الدولة بمبلغ 146 الف دينار في العام 2020، إلا أنها عاودت الانخفاض، صباح اليوم الأربعاء، عند نحو 156 ألف دينار، وسط ترقب التجار والمواطنين.

وأرجع البنك المركزي العراقي في بيان له صدر أمس، أسباب ارتفاع الدولار إلى ما وصفها "ضغوطات مؤقتة" ناتجة عن عوامل "داخلية وخارجية"، وأكد أن سعر الصرف الرسمي هو 146 ألف دينار، كما دعا التجار الى عدم التعامل مع المضاربين.

كما أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي، ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.