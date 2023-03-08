بسبب تلوث "الكاز".. البرلمان يستدعي الكادر المتقدم لوزارة النفط بشبهات فساد

شفق نيوز/ استدعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، يوم الاربعاء، الكادر المتقدم في وزارة النفط لمناقشة موضوع تلوث زيت الوقود "الكاز" بمواد عضوية، مشيرة الى وجود شبهات فساد في الأمر.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس اللجنة سبق وأن خاطبت شركة تسويق النفط "سومو" بكتاب رسمي بشأن إرسال أولويات موضوع تلوث زيت الوقود بمادة الكلوريدات العضوية، لأنه "يضر بسمعة الشركة لكن مع الأسف كان جواب الوزارة على كتاب اللجنة ضعيف ويفتقد للمصداقية".

واضافت انه بناء على جواب الوزارة قامت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق بشأن ملابسات ملف تلوث زيت الوقود بمادة الكلوريدات العضوية، مشددة على وجود شبهات فساد بالموضوع، متسائلة عن أسباب تلوث المنتج وما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة بخصوص الموضوع.

وأوضحت الكادر المتقدم في وزارة النفط بأن الموضوع أثر سلبا على جانب التسويق بشكل كبير، مؤكدين على ان سمعة النفط العراقي جيدة على مستوى سوق الطلب العالمي.

واشار الكادر الى أن شركة التسويق من أهم مهام عملها البحث عن أفضل الأسعار لتسويق النفط، منوهين الى أنها غير معنية بعملية النقل والتخزين، مستغربين من وجود تلوث في المنتج كون النفط العراقي لم يسجل سابقا تلوثه بمادة الكلوريد.

وأكدوا ان هذا الأمر مفتعل والمادة مضافة بشكل مقصود، مشيرين الى أن الوزارة وصلت لسبب التلوث بعد إجراء تحقيق ومتابعة للموضوع وتبين مصدر التلوث من المحور الشمالي الناقل للمنتج، مؤكدين سعي الوزارة للارتقاء بواقع عملية نقل وتسويق المنتج.

بدورها أكدت اللجنة النيابية أنها لن تسمح بالمساس بالمال العام وسمعة النفط العراقي في الأسواق العالمية، مشددة على ضرورة كشف الحقائق بشأن موضوع تلوث النفط بأسرع وقت واطلاع اللجنة بالنتائج التي تتوصل إليها وزارة النفط، مؤكدة على أنها سوف توجه بمحاسبة المقصرين الذين يثبت تقصيرهم في هذا الموضوع.