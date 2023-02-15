بسبب "تفرد" المحافظ بالقرارات.. برلمانية تحذر من اندلاع "حرب أهلية" في كركوك

شفق نيوز/ حذرت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، يوم الأربعاء، من اندلاع "حرب أهلية" بسبب "تفرد" محافظ كركوك بالقرارات وتهميش المكونات الأخرى، معلنة عن تقديم طلب نيابي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإلغاء تنصيب قائممقام داقوق الجديد.

وقالت غفور، وهي نائبة عن محافظة كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "حرباً أهلية قد تندلع بسبب تفرد محافظ كركوك راكان الجبوري بالقرارات وتهميش المكونات الاخرى منذ توليه المنصب وحتى الآن، ولإهماله خصوصية كركوك التي تتطلب مشاركة عامة لجميع المكونات في المناصب الإدارية".

وأشارت إلى أن "الكورد والتركمان ومكونات اخرى بعيدة عن مركز القرار في كركوك في سابقة لم تشهدها حتى حقبة النظام السابق التي كان للكورد والمكونات الاخرى تمثيل في المناصب والمسؤوليات الاخرى".

وتساءلت غفور عن أسباب "تهميش الكورد بشكل واضح وتجريدهم من 4 مناصب قائممقام في اقضية كركوك، إذ يشغل 3 مناصب منها العرب والرابع للمكون التركماني مع تجاهل المكون الكوردي صاحب الثقل السكاني الاكبر في المحافظة".

ولفتت إلى أن "جهوداً بذلت وتضحيات لإقرار التعايش السلمي والمجتمعي في كركوك ولا نطلب الا باستحقاقاتنا القانونية والدستورية".

وأكدت غفور ان "قيام محافظ كركوك الحالي راكان سعيد الجبوري بتنصيب قائممقام جديد لقضاء داقوق أثار غضباً شعبياً من قبل جميع المكونات والأطراف النيابية والسياسية والذي يعد تكريساً لسياسات تهميش المكونات على حساب استحقاقاتها الانتخابية والسكانية".

وأعلنت ان "8 نواب عن كركوك قدموا طلبا رسميا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإلغاء قرار محافظ كركوك بتنصيب قائممقام جديد لداقوق باعتباره سلبا صارخا لاستحقاقات المكونات الاخرى وبالاخص المكون الكوردي في المحافظة".

واعتبرت تعيين قائممقام جديد لداقوق "تم بانحياز سياسي وبمحسوبية لحساب المقربين من المحافظ ما اثار غضبا رسميا وشعبيا واعتصامات شعبية وبرلمانية واسعة في داقوق ما منع القائممقام الجديد من المباشرة في مهامه حتى الان".

واصدر محافظ كركوك في وقت سابق امرا اداريا بتكليف عبد الستار علي أحمد، وهو موظف في الدائرة القانونية لتربية كركوك، قائممقاما لقضاء داقوق خلفا للقائممقام المحال على التقاعد.

وشهد قضاء داقوق اليوم احتجاجات رافضة لقرار محافظ كركوك، للمطالبة بتعيين قائممقام من سكان القضاء باختيار الأهالي وعدم فرض معادلات قومية وحزبية ضيقة.

وداقوق (بالكوردية: داقووق)، تقع جنوبي محافظة كركوك، و60% من السكان كانوا من الكورد في تعداد عام 1947، وفي المدينة ومحيطها عدد كبير من السكان الكورد الكاكائيين، وهناك أيضًا سكان تركماناً وعرب، وهي مركز قضاء داقوق التابع إداريًا لمحافظة كركوك وتقع هذه المدينة على الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد.