بسبب "أنشودة التخوين".. "امتداد" تقاضي مكتب الصدر

شفق نيوز/ قررت حركة امتداد (احدى الحركات السياسية المنبثقة من احتجاجات تشرين)، يوم الجمعة، مقاضاة المكتب الاعلامي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد بث انشودة تتهم اعضاء الحركة بالعمالة والتخوين.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالنظر لتداول مادة إعلامية (انشودة) في موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس، والتي تضمنت إتهام أعضاء حركة امتداد بالعمالة والتخوين، وبأنهم يتلقّون الدعم الخارجي، وبما أن ذلك يعد تحريضاً ضد حركتنا (حركة امتداد)، تقرر توجيه اللجنة القانونية في مكتبنا التنفيذي برفع دعوى قضائية ضد الجهة المنتجة للعمل (المكتب الاعلامي لمقتدى الصدر) والأشخاص المساهمين في انتاج العمل".

واضافت ان "ذلك الاجراء يعد إيمانًا منها وترسيخا لمبدأ دولة المؤسسات التي تصون كرامة المواطن وتكون فيها الحقوق مصونة باللجوء إلى الأساليب القانونية".

وحملت الحركة "الجهة المنتجة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر مادي أو معنوي أو شخصي يلحق بأي عضو من أعضاء حركتنا نتيجة التحريض ضدها".