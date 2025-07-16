بسبب الموازنة.. وزيرة المالية إلى البرلمان الأحد المقبل (وثيقة)

شفق نيوز– بغداد

وجه رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عطوان العطواني، يوم الأربعاء، طلب استضافة إلى وزيرة المالية طيف سامي في مكتب اللجنة، يوم الأحد المقبل.

وجاء في طلب الاستضافة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المواضيع التي ستتم مناقشتها تتضمن ثلاثة محاور، الأول نتائج تنفيذ البرنامج الحكومي لوزارة المالية.

أما المحور الثاني، فهو متعلق بتنفيذ موازنة السنوات (2023.2024.2025)، والمحور الثالث إعداد جداول موازنة 2025.

وأشار الطلب إلى أن تكون مناقشة هذه المواضيع معززة بالبيانات والكشوفات المؤيدة لها.

وكان النائب رائد المالكي قال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأربعاء، إن "وزيرة المالية طيف سامي ابلغتنا اليوم أثناء لقائها في مقر الوزارة أن لجنة في مجلس الوزراء تعمل على إكمال جداول الموازنة".

ونقل النائب عن الوزيرة قولها إن: سبب تأخرها يعود الى العمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد مصادر مالية لتغطية عجز الموازنة من رسوم وضرائب وأجور خدمات وغيرها، وأن الحكومة ملتزمة بإرسال جداول الموازنة.

يذكر أن عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أكد في 24 حزيران/ يونيو الماضي، لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني "لم تلتزم" بتعليمات قانون الموازنة الاتحادية، مما وضعها في مأزق صعب بسبب تضمين فقرات ملزمة في الموازنة، من بينها إضافة العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات والنقل للموظفين.

فيما كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي، في فيديو مصور ورد لوكالة شفق نيوز، في 23 حزيران/ يونيو الماضي، عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان لغاية الآن.

ويُحذر مراقبون من أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وقد يشكل شكلاً من أشكال الفساد الإداري.