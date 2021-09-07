بسبب المال السياسي والنفوذ.. تحذيرات في ديالى من مصادرة إرادة الناخبين

شفق نيوز/ حذر النائب فرات التميمي يوم الثلاثاء، من تكرار سيناريوهات التهديد والاكراه ضد ناخبي ديالى في الدوائر الانتخابية، داعيا الى حماية مراكز الاقتراع وتهيئة الاجواء الديمقراطية أمام الناخبين.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز؛ ان "سيناريو انتخابات 2018 مازال يشكل مصدر تهديد وتوجس للكثير من الدوائر الانتخابية وخاصة دائرة (المقدادية – بلدروز) والتي نعتبرها دائرة حمراء بسبب مخاوف من ارغام الناخب على التصويت لجهات متنفذة تحت تهديد السلاح والترهيب".

وطالب التميمي القائد العام للقوات المسلحة واللجنة الامنية العليا للانتخابات بـ"تأمين مراكز الاقتراع على مقربة ومنع دخول المسلحين الى المراكز لمنع تكرار سيناريو 2018 وارغام الناخبين على التصويت لجهات معينة"، داعيا الجهات السياسية إلى "الإيمان بالتداول السلمي للسلطة وحرية التعبير الديمقراطي قبل خوض غمار الانتخابات وعدم سرقة إرادة الشعب لأهداف ومصالح حزبية ومادية".

ورهن التميمي نجاح الانتخابات في ديالى بـ"إبعاد المال السياسي ومنع تقمص واجبات ومهام الدوائر الخدمية من قبل مرشحي المال السياسي الى جانب الوعي الجماهيري والإعلامي والديني لمنع تكرار سيناريوهات الانتخابات السابقة من سلب حقوق الكثير من المرشحين".