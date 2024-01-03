"بسبب التمويل".. المفوضية الاتحادية تقترح تأجيل انتخابات اقليم كوردستان.. وثيقة

شفق نيوز/ اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، يوم الأربعاء، تأجيل انتخابات اقليم برلمان كوردستان.

واقترحت المفوضية في كتاب رسمي وجهته الى مكتب رئيس اقليم كوردستان، موعداً جديداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان يتم تحديده بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وقال مسؤول إعلام المفوضية عماد جميل، إن "المفوضية لا يمكنها إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان نتيجة تأجيل المحكمة الاتحادية لقرارها الخاص بمقاعد المكونات إلى الـ21 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "المدة المتاحة أمام المفوضية ليست كافية لاتخاذ الإجراءات الضرورية والخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان"، مؤكدا أن "مفوضية الانتخابات أبلغت رئاسة الإقليم رسميا بتعذر إجراء الانتخابات في موعدها"، داعية إياها إلى "تحديد موعد جديد بالتوافق مع الأطراف السياسية".

وكان مجلس الوزراء الاتحادي قرر في وقت سابق، مناقلة مبلغ ( 43,769,149,000) دينار ضمن موازنة المفوضية المستقلة للانتخابات من برنامج انتخابات مجالس المحافظات إلى حساب انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق، استنادًا إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، ومناقلة مبلغ الفرق البالغ (25,460,851,000) دينار من احتياطي الطوارئ المرصود ضمن موازنة إقليم كوردستان، وإضافتها إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023 إزاء حساب انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

كما قرر تخويل رئيس مجلس المفوضين، في المفوضية المستقلة للانتخابات، صلاحية الصرف لأعمال انتخابات برلمان إقليم كُردستان. كما جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل إقليم كردستان العراق بمبلغ (5.562,149,000)، فقط خمسة مليارات وخمسئة واثنان وستون مليوناً ومئة وتسعة وأربعون ألف دينار، من المبلغ المتبقي من تخصيصات احتياطي الطوارئ إلى إقليم كردستان سنة 2023 لتنفيذ توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه لحل مشكلات الجفاف والفيضانات في إقليم كردستان العراق.