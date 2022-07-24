بسبب التسريبات.. أمين عام فصيل مسلح يرفع شكوى ضد المدون "علي فاضل"

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لكتائب "أئمة البقيع"، سعد طعيس التميمي، يوم الأحد، رفع شكوى ضد الصحفي والمدون عباس فاضل بديوي (علي فاضل)، على خلفية جملة من التسريبات التي نشرها الأخير، وأورد اسم التميمي فيها.

وجاء في الشكوى المقدمة، إلى محكمة تحقيق المقدادية في محافظة ديالى، أن "المشكو منه (علي فاضل) قام قبل عشرة أيام، بنشر تسريبات صوتية يدعي أنها تعود لـ(سعد التميمي)".

وأكد التميمي، بحسب الشكوى، أن "هذه التسريبات قد أضرت بسمعته، وعليه قدم الشكوى ضد (علي فاضل)، وضد كل من يقوم بالتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان سعد التميمي، قد وجه الأسبوع الماضي، رسالة إلى التيار الصدري، على خلفية التسريبات المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مفادها "أبلغ تحذيري لكل أخوتي في التيار الصدري والعملية السياسية من عمليات التزوير والتزييف واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في نسب تصريحات لي ولغيري".

وجاءت هذه الرسالة، في أعقاب تسجيلات صوتية مسربة، منسوبة لسعد التميمي، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، نشرها الصحفي علي فاضل، عبر حسابه الشخصي في تويتر، تضمنت تحشيد للقتال ضد أتباع التيار الصدري، وغيرها من التسريبات التي حملت رسائل سياسية وأمنية.