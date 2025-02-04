بسبب احتجاجهم على قرار المحكمة الاتحادية.. نائب يطالب السوداني بإقالة 3 محافظين

شفق نيوز/ دعا النائب المستقل هادي السلامي، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إقالة محافظي نينوى والأنبار وصلاح الدين بسبب تعطيلهم الدوام في محافظاتهم احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية.

وقال السلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "فاتحنا رئيس مجلس الوزراء بخصوص إقالة محافظ نينوى، ومحافظ صلاح الدين، ومحافظ الانبار من مناصبهم وذلك بسبب إصدارهم قرار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات احتجاجاً على الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا".

واعتبر أن تعطيل الدوام "يخالف أحكام المادة 94 من الدستور ويشكل خروجاً على واجبات ومهام وظائفهم وخرقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام بدوام وانتظام وتأليب الرأي العام ضد المحكمة".

وأضاف "فضلاً عن أن قانون العطلات الرسمية رقم 12 لسنة 2024 لم يعطي صلاحية للمحافظين بتعطيل الدوام".

وكان محافظو نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، ورئيس مجلس محافظة كركوك، قد أعلنوا مساء اليوم عن تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء احتجاجاً على الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.

ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.